Лікували рятувальників звичайною багнюкою: ДБР викрило схему розтрат на майже мільйон гривень

Державне бюро розслідувань викрило розтрату майже мільйона гривень під час закупівлі лікувальної грязі для Медичного реабілітаційного центру «Одеський» Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Про це повідомили у ДБР.

За даними слідства, в. о. керівника Медичного реабілітаційного центру «Одеський» ДСНС та головна медсестра разом із представниками приватних компаній організували закупівлю 24 тонн «лікувальної» грязі.

Насправді до центру доставили звичайну багнюку, яка не відповідала умовам закупівлі. Щоб приховати це, оформлювали документи з неправдивими даними. Опісля посереднику переказали бюджетні кошти.

1 3



Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

У ДБР також виявили ознаки штучної конкуренції на тендері — документи та печатки компанії, яка перемогла тендер, зберігалися в одному офісі з документацією інших підприємств, які формально брали участь у закупівлі як конкуренти.

Двом посадовицям центру та керівнику й менеджеру приватної компанії повідомили про підозру. Їх підозрюють у розтраті майна та службовій підробці документів.