США оголосили про нові санкції проти Ірану. У списку — російські компанії

Уряд США оголосив про нові санкції проти 13 фізичних та юридичних осіб, які допомагають Ірану закуповувати зброю та комплектуючі до неї. Серед них — російські компанії.

Про це пише Reuters.

У Мінфіні США повідомили, що санкції спрямовані на «послаблення здатності Тегерану відновлювати свої збройні програми, водночас підвищуючи ціну для тих, хто підтримує його закупівельні зусилля».

У списку: