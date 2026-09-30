Сили ППО вночі знешкодили пʼять балістичних ракет та 155 дронів. Під атакою були Київ та Київська область

У ніч проти 29 вересня російські війська запустили для удару по Україні протикорабельні ракети «Циркон» / «Онікс», балістичні — «Іскандер-М» / С-400 та 188 ударних «Шахедів», 86 із них — реактивні, а також дрони «Гербера» та імітатори типу «Пародія».

Про це пишуть Повітряні сили ЗСУ.

Силам ППО вдалося знешкодити пʼять балістичних ракет «Іскандер-М» / С-400 / «Циркон» / «Онікс» та ще 155 БпЛА. Решта дронів влучила у 18 місцях.

Зокрема, у Києві внаслідок російської атаки двоє людей загинули, ще четверо постраждали. Є руйнування та пожежі у чотирьох районах міста — Святошинському, Подільському, Голосіївському та Соломʼянському.

1 4





Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

У Вишгороді на Київщині загинула дитина. З-під завалів зруйнованого приватного будинку рятувальники врятували трьох людей.