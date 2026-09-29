Середня зарплата в Україні в серпні знизилася на 1,1%. Де найбільше і найменше заробляють українці

Середня зарплата в Україні в серпні становила 31 892 гривні — це на 23,1% більше, ніж у серпні 2025-го, проте на 1,1% менше, ніж у липні цього року.

Про це повідомила Державна служба статистики України.

Найвищий рівень оплати праці зафіксували у Києві — 48 705 гривень; у Луганській області — 33 981 гривень, а також у Київській області — 32 404 гривні.

Найнижчі зарплати в Чернівецькій і Кіровоградській областях — 22 807 і 22 869 гривень відповідно.

Працівники сфери інформації та телекомунікацій в липні отримували найвищі зарплати — 79 170 гривень, а працівники освіти — найменші (19 109 гривень).

Водночас станом на 1 вересня заборгованість із виплати зарплат в Україні становила 3,8 мільярда гривень.

Дані Держстату не враховують тимчасово окуповані території та частину територій, де тривають або тривали бойові дії.