АВС News: У Пентагоні хакери зламали базу та отримали доступ до інформації про приблизно 3 млн військових

У США хакери зламали кадрову базу Пентагону та отримали дані приблизно 3 млн військовослужбовців — їхні посади, номери соцстрахування та іншу інформацію.

Про це пише ABC News з посиланням на представника Міністерства оборони США.

Хакерам вдалося отримати дані про 2,76 млн військовослужбовців та 294 тис. померлих зі сховища DMDC, яке загалом містить інформацію про 60 млн чинних і колишніх військових, цивільних працівників та їхніх сімей.

Зловмисники мали доступ до бази з жовтня 2025 року по липень 2026 року. Після виявлення витоку систему одразу захистили.

Доказів використання викрадених даних наразі немає, а у Міноборони США постраждалим запропонують заходи із захисту особистої інформації та моніторингу кредитної історії.