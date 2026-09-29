«Слідство. Інфо» встановило військових РФ, які можуть бути причетними до блокади Олешків. Один із полків розстрілював бійців під Іловайськом

До блокади та гуманітарної катастрофи в місті Олешки на окупованій частині Херсонщини можуть бути причетні російські військові зі 126 бригади Чорноморського флоту та 331 гвардійського парашутно-десантного полку.

Про це йдеться у розслідуванні «Слідство. Інфо».

Журналісти зʼясували, що 126 бригада берегової оборони Чорноморського флоту перебуває на Херсонському напрямку, зокрема у складі російського угруповання «Днєпр». Нещодавно українські бійці повідомляли про знищення кількох росіян цієї бригади неподалік Олешків.

Цю російську бригаду сформували у 2014 році з військовослужбовців колишньої української 36 бригади берегової оборони, які після окупації Криму перейшли на бік РФ. Після початку повномасштабної війни військові бригади брали участь у бойових діях на Миколаївщині, зокрема у боях за Вознесенськ.

За даними Генштабу ЗСУ, до середини квітня 2022 року бригада втратила до 75% особового складу. Водночас «за мужність» російська влада присвоїла їй найменування «гвардійська».

В одному з російських телеграм-каналів «Слідство.Інфо» знайшло згадку про командира бригади. Станом на травень 2025 року ним був полковник Олег Александров. Листівки з історією «героя» нібито роздавали школярам у Твері. Російські пропагандисти називають Александрова «бойовим командиром», який нібито воював на передовій.

Водночас незалежний OSINT-проєкт «Командири провалу» називає чинним командиром 126 бригади Костянтина Кочеткова.

Костянтин Кочетков — ліворуч Слідство.Інфо

Ще один російський підрозділ, військових якого «Слідство.Інфо» виявило в районі Олешків, — 331 гвардійський парашутно-десантний полк зі складу 98 дивізії РФ. Це елітне формування російських повітряно-десантних військ.

У 2014 році військові саме цього полку розстрілювали українських бійців, які виходили з Іловайська через «зелений коридор».

Після початку повномасштабного вторгнення 331 полк воював на Київщині, Сватівсько-Кремінському та Бахмутському напрямках, а у 2024 — на початку 2025 року брав участь у боях за Часів Яр. За даними журналістів, зараз частина його військових перебуває на окупованій Херсонщині.

Командиром полку із серпня 2025 року є 40-річний Олег Морозов із позивним Холод. До цього він був начальником штабу та заступником командира 83 окремої десантно-штурмової бригади РФ, яка, за його ж словами, брала участь у боях за Журавку на Сумщині.