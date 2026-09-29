Петицію про те, аби позбавити Потапа звання народного артиста, передали премʼєру та СБУ

Президент Володимир Зеленський перенаправив премʼєр-міністру Сергію Корецькому та т. в. о. голови СБУ Олександру Покладу петицію про те, щоб позбавити Потапа звання заслуженого артиста, для розгляду.

Ця петиція на сайті ОП ще на початку вересня набрала необхідні 25 000 підписів. Вона зʼявилась через публічні висловлювання Потапа про українську мову та культуру.

Зокрема, в серпні артист оприлюднив разом із дружиною Настею Каменських провокаційний ролик. На початку відео вони вдавали, що їх скрутило від болю. А в другій частині позували усміхнені на яхті. Відеоряд вони супроводили написом: «Боже, пробачте нас, будь ласка, за те, що ми говоримо російською мовою. Ми зовсім забули, що є таке поняття, як свобода».

«Дякую всім, хто долучився до цієї петиції, за активну громадянську позицію, за підтримку ініціатив, спрямованих на захист українського культурно-інформаційного простору від російського впливу та наративів», — йдеться у відповіді президента.

Паралельно триває збір підписів на петиції про те, щоб позбавити звання народної артистки і Каменських. Незадовго до цього вона дала інтервʼю російській журналістці, де заявила, що після тривалого спілкування українською у неї зʼявилась кіста, тож вона задля здоровʼя повернулась на російську.