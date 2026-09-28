У Південній Кореї викликали українського посла через розголошення Зеленським інформації про полонених із КНДР

Мінінстерство закордонних справ Південної Кореї викликало українського посла, щоб висловити ноту протесту через розголошення інформації про передачу полонених із КНДР Сеулу. Там вимагають офіційних пояснень і вибачень.

Про це пише Reuters.

У МЗС заявили, що викликали виконувача обов’язків посла України Андрія Вєшкіна. Вони висловили «глибокий жаль» через те, що український президент Володимир Зеленський оприлюднив цю інформацію на Генеральній асамблеї ООН, попри, як стверджує Сеул, чітку домовленість між двома країнами зберігати це питання в таємниці.

Південна Корея також висловила протест через заяву Офісу президента про те, що між країнами не було домовленості. Сеул назвав цю заяву неправдивою і закликав Київ вжити заходів, щоб подібне не повторилося.

Раніше представник Офісу президента Південної Кореї повідомив, що Україна заздалегідь попередила Сеул про намір Зеленського згадати полонених у виступі на Генасамблеї ООН.