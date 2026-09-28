SpaceX вперше запустила космічний корабель Starship на орбіту

Компанія Ілона Маска SpaceX успішно запустила на орбіту свій космічний корабель Starship.

Про це пише CNN.

Цей політ став першим, коли Starship вийшов на орбіту Землі. Усі попередні 13 випробувань корабля були суборбітальними — ракета підіймалася вгору і падала в океан приблизно за годину.

Цього разу планується, що корабель підніметься на висоту близько 275 км і здійснить приблизно шість обертів навколо Землі за десять годин. Після цього корабель має здійснити посадку в Тихому океані на захід від Чилі.

На борту ракети перебувають 26 нових супутників Starlink Version 3. Це буде вперше, коли Starship спробує розгорнути робочі супутники безпосередньо на навколоземній орбіті. Три з них оснащені спеціальними камерами, щоб перевірити стан теплозахисних плит корабля.

Цей політ є переходом компанії Ілона Маска від простих випробувань до реального практичного використання системи. Успішний вихід на орбіту та розгортання супутників стануть ключовим кроком для підготовки майбутніх місій Starship до Місяця в межах програми NASA Artemis і подальших польотів на Марс.