Країни ЄС поки що не дали нових обіцянок щодо ракет до Patriot для України

Країни Європейського Союзу на засіданні Ради ЄС на рівні міністрів оборони у Брюсселі не взяли на себе нових конкретних зобов’язань щодо передачі Україні ракет-перехоплювачів для систем Patriot із власних запасів.

Про це заявила головна дипломатка ЄС Кая Каллас після завершення засідання Ради ЄС на рівні міністрів оборони 28 вересня, передає кореспондентка «Бабеля».

«На жаль, сьогодні нових зобовʼязань не було. Багато хто виступав за цю схему обміну. Подивимося, що із цього вийде», — сказала Каллас, коментуючи питання постачання ракет.

Йдеться про пропозицію, за якою країни ЄС та партнери могли б передати Україні перехоплювачі зі своїх запасів зараз, а згодом отримати заміну за рахунок закупівель, профінансованих у межах кредиту ЄС для України.

Каллас наголосила, що протиповітряна оборона залишається головним пріоритетом для України через щоденні російські атаки. Раніше ЄС уже схвалив плани закупівель на €28,3 мільярда в межах Ukraine Support Loan, зокрема на закупівлю ракет до Patriot із майбутнього виробництва в США. Проте, за словами Каллас, виробництво ракет потребує часу, тоді як Україна потребує перехоплювачів уже зараз.

Крім цього, міністри оборони ЄС також погодили перший етап стратегічного перегляду консультативної місії ЄС в Україні EUAM Ukraine та продовжили її мандат ще на два роки. Наступним кроком стане створення в Києві координаційної групи, яка аналізуватиме досвід бойових дій та посилюватиме військову освіту.

ЄС також планує модернізувати два навчальних центри в Україні. За словами Каллас, фінансовий дефіцит для цього вдалося закрити завдяки внескам Нідерландів, Німеччини, Ірландії, Данії та Люксембургу.

Міністри також домовилися про розподіл €6,6 млрд з Європейського фонду миру (EPF). Один мільярд євро спрямують на спільні закупівлі, частину коштів — на підготовку українських військових, а державам-членам компенсують витрати за раніше надану Україні допомогу.

Каллас закликала країни ЄС, які отримають компенсації, спрямувати ці кошти назад на підтримку України. За її словами, низка держав уже пообіцяла це зробити. Водночас ЄС обговорює поповнення Європейського фонду миру новими коштами після завершення нинішнього циклу фінансування.

За словами Каллас, Україна також потенційно може отримати до €20 млрд, що залишаються в межах оборонної ініціативи SAFE.