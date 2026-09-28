NBC News: Вісім морпіхів США постраждали під час атаки Ірану на судно в Ормузькій протоці

Вісім американських морпіхів постраждали 14 вересня, коли Іран атакував крилатою протикорабельною ракетою судно, на якому перебували військові США.

Про це пише NBC News із посиланням на трьох американських посадовців.

Семеро військових були рядовими, ще один — офіцером. У них діагностували можливі черепно-мозкові травми — вони мали, зокрема, симптоми струсу мозку. Усі восьмеро невдовзі повернулися до служби.

Атака сталася в Ормузькій протоці, коли підрозділ виконував завдання. Військові перебували не на кораблі ВМС США, а на іншому морському судні, тип якого американські посадовці не уточнили.

Міністерство оборони США раніше не повідомляло про атаку 14 вересня. Про сам удар Ірану і травмування вісьмох морпіхів стало відомо лише тепер.

За даними американської системи обліку військових втрат, станом на 23 вересня під час війни з Іраном був поранений 861 військовослужбовець США. Водночас дані можуть оновлюватися із затримкою, оскільки деякі симптоми з’являються не одразу.

Наразі понад 50 тисяч американських військових перебувають у зоні відповідальності Центрального командування США. Американські сили також продовжують контролювати судноплавство в Ормузькій протоці та збивати іранські ракети й інші повітряні цілі.