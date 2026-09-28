У Брюсселі проходить акція на підтримку мешканців тимчасово окупованих Олешків, де зараз гуманітарна криза

У Брюсселі проходить акція на підтримку мешканців тимчасово окупованих Олешків на Херсонщині, де зараз гуманітарна криза — обмежений доступ до їжі, води та електрики.

Про це повідомляє кореспондентка «Бабеля».

Мітинг розпочався о 10:00 біля кільця Шумана. Він відбувається в той час, коли засідає Рада ЄС із закордонних справ, де міністри оборони країн Євросоюзу обговорюють, зокрема, військову підтримку України.

Учасники закликають міжнародних партнерів, щоб ті вимагали від РФ відкрити гуманітарний коридор та забезпечити евакуацію цивільних.

«Олешки не можна забути», — наголошують організатори.

Оновлено о 15:15. На ситуацію вже відреагувала висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас.

«Ця ситуація демонструє, що відбувається з людьми на окупованих територіях. Коли дехто питають: "Чому б їм просто не віддати території?", це звучить легко, але ж насправді йдеться про людей, які там страждають», — сказала Каллас по завершенню засідання Ради ЄС на рівні міністрів оборони, передає кореспондентка «Бабеля».

Каллас додала, що ЄС намагається забезпечити доставку гуманітарної допомоги та «допомогти Україні захистити своїх громадян, щоб такого не повторювалося».

«Це нагадування про те, що справа не в землі, а в людях», — сказала висока представниця ЄС.