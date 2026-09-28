В Угорщині призупинили недоторканність Мадяра, щоб розслідувати справу про крадіжку телефона

Парламент Угорщини зняв недоторканність із премʼєра Петера Мадяра, щоб розслідувати справу про крадіжку телефона. За це проголосували 139 депутатів.

Про це пише 24.hu.

Під час голосування Мадяр сам попросив зняти з нього недоторканність, заявивши, що «кожен має відповідати за свої дії». Про позбавлення політика імунітету клопотала прокуратура.

Слідство вважає, що влітку 2024 року під час конфлікту в одному з нічних клубів Будапешту Мадяр відібрав мобільний телефон у чоловіка, який нібито знімав його на відео, після чого пристрій викинули в Дунай.

Також під час цього голосування недоторканності позбавили депутата від партії «Фідес» Балаша Ханко та представника Християнсько-демократичної народної партії Міклоша Шестака.

Зокрема, Міклоша Шестака підозрюють в отриманні на посаді міністра національного розвитку приблизно $34 млн хабарів від компаній в обмін на держзамовлення. Балаша Ханко підозрюють у тому, що він завдав державі $53,6 млн збитків під час роботи міністром культури та інновацій. За даними слідства, він міг витрачати державні кошти не за призначенням — на кампанію для парламентських виборів 2026 року.