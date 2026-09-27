Росіяни вдень били дронами по Києву, Дніпру і Харківщині, а КАБами атакували Суми. Є загиблі та постраждалі

Упродовж дня 27 вересня російські війська продовжують обстрілювати українські регіони. Зокрема, приблизно з 16:00 не припиняється дронова атака на Київ.

Про наслідки повідомляє мер Віталій Кличко.

За цей час БпЛА влучали в адмінбудівлю в Голосіївському районі, багатоповерхівку та дитячий садок — у Дарницькому районі, а уламки падали просто на дорогу на Соломʼянці — палають автівки. Також у Голосіївському районі уламки дрона виявили біля дитячого майданчика та на території парку, а на території СТО горіли вантажівки.

Загалом відомо про одну постраждалу жінку. Їй надали допомогу на місті.

Крім того, російські FPV-дрони за день влучили у дві автівки на Харківщині. Від удару в селі Шестакове загинув водій, його дружина постраждала. У селищі Великий Бурлук жертвою атаки стала 41-річна жінка, 46-річний чоловік у лікарні.

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Трьома авіабомбами війська РФ сьогодні атакували Суми. Загинули літня жінка та 16-річна дівчина. Ще п’ятеро людей постраждали, серед них є дитина.

Пошкоджено будівлю центру підтримки сімей та дітей, а також багатоповерхівки.

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Майже 20 разів ворог атакував три райони Дніпропетровщини безпілотниками й артилерією. Підприємства понівечені в Дніпрі та в Кривому Розі, а також в обласному центрі понівечені спортивна школа, заклад освіти, багатоквартирні будинки, автівки.