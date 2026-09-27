На Львівщині військовий підірвав гранату під час конфлікту з перехожими. Є постраждалі

У Шептицькому на Львівщині військовий підірвав гранату під час конфлікту з перехожими.

Про це повідомили у Нацполіції.

Відомо про чотирьох поранених — це три жінки віком 17, 18 та 56 років і 26-річний чоловік. Усіх госпіталізували, медики надали їм допомогу, загрози життю немає.

Правоохоронці встановили, що гранату підірвав 36-річний житель Шептицького району, військовослужбовець, який перебував у відпустці. Поліцейські встановили його місцеперебування та затримали.

У поліції відкрили справу за фактом хуліганства. Затриманому загрожує від трьох до семи років тюрми. Досудове розслідування триває. Найближчим часом суд має обрати затриманому запобіжний захід.