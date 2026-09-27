Генштаб: Росіяни втратили за останню добу на війні проти України 1 690 військових

Росіяни втратили на війні проти України за останню добу 1 690 військових та вісім танків.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Також РФ залишилася без семи бойових броньованих машин, 57 артилерійських систем, трьох реактивних систем залпового вогню, чотирьох ППО, 14 наземних робототехнічних комплексів, 1 826 БпЛА, 517 одиниць автомобільної техніки та семи — спеціальної.

Україна і Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих.

Президент України Володимир Зеленський 31 липня 2026 року озвучив нові дані — втрати росіян за час повномасштабної війни сягнули 1,6 мільйона військових. З них приблизно 700 тисяч загинули.

Що стосується українських втрат, за словами президента Зеленського, щонайменше 50 тисяч українських військових загинули (у лютому він називав цифру в 55 тисяч). Ще майже 400 тисяч зазнали поранень. Велика кількість військових вважаються зниклими безвісти.