На Одещині невідомий ударив ножем військового ТЦК під час перевірки документів. Постраждалий є ветераном бойових дій

У Білгород-Дністровському на Одещині невідомий ударив ножем військового ТЦК — той у лікарні.

Про це повідомив Одеський обласний ТЦК та СП.

Під час перевірки документів невідомий поранив ножем працівника ТЦК і втік. Військового госпіталізували, наразі його стан стабільний.

Поліція розшукує нападника. У заяві відомства додали, що постраждалий військовий — ветеран бойових дій, який отримав поранення на фронті, після чого його перевели на службу до ТЦК та СП.

Це вже не перший такий інцидент за останній час. Наприкінці серпня у Львові чоловік під час перевірки документів дістав ніж і завдав співробітнику районного ТЦК та СП трьох ударів: двох — у шию та одного — у передпліччя. Від отриманих травм військовий загинув, а нападник постане перед судом.