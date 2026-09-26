Польща готова платити $15 000 на рік за кожного американського військового на постійній базі

Заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський заявив, що країна готова платити по $15 000 на рік за кожного військового США, який перебуватиме на постійній американській військовій базі.
Про це він повідомив в інтервʼю «Радіо Свобода».
За його словами, витрати на інфраструктуру та дислокацію американських військових покриватимуть коштом польських платників податків. Наразі США та Польща обговорюють розташування бази та які саме підрозділи туди спрямують.
Також посадовець наголосив, що це стане чітким сигналом Путіну: «Напад на Польщу буде нападом на збройні сили США в Польщі».
- Ідею розмістити постійну американську військову базу в Польщі ще у 2018 році запропонував тодішній президент Анджей Дуда. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Варшава активізувала зусилля щодо посилення постійної присутності американських військових.
- 17 вересня президент США заявив про «значний прогрес» у переговорах про створення бази армії США на території Польщі. За його словами, якщо домовленості буде реалізовано, місце розташування бази оголосять найближчим часом. Остаточного рішення щодо бази ще не оголошували.