Футбольний матч між збірними України та Угорщини завершився сутичкою. Що сталося

Збірна Угорщини з футболу поступилася Україні з рахунком 1:0 у Лізі націй — наприкінці матчу між учасниками команд стався конфлікт, який переріс у штовханину.

Про це пише угорське медіа Telex.

Сутичка почалася після 92-ї хвилини матчу, коли жовту картку отримав український футболіст Олександр Назаренко. У момент, коли Назаренко мав покинути поле, почалася перепалка між угорським гравцем Домініком Собослаєм та українським вінгером Віктором Циганковим.

Циганков намагався підійти до Собослая, але в цей момент його відштовхнув угорський гравень Мілош Керкез. Коли до Циганкова підбіг Микола Матвієнко, між гравцями почалася штовханина. За кілька хвилин сторони вдалося заспокоїти, а Керкез, Собослай, Матвієнко і Циганков отримали жовті картки, повідомили на сайті УЄФА.

Головний тренер української збірної Андреа Мальдера сказав, що ігровий момент переріс в бійку, яку, на щастя, вдалося припинити, пише «Суспільне».

«Я не дуже добре побачив епізод. Коли це між гравцями — це одне, але я побачив, що хтось із тренерського штабу команди суперників зачепив руками мого гравця. Мені не подобається, коли хтось зі штабу до цього залучається, відповідно. Це речі, які стаються на футбольному полі, це спорт. Але це ігрові моменти, нічого страшного, таке трапляється», — сказав Мальдера.