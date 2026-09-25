Bloomberg пише, що Трамп запропонував Зеленському зустрітися з Путіним у Москві, — в ОП це спростували

Президент США Дональд Трамп запропонував президенту України Володимиру Зеленському зустрітися з Путіним у Москві.

Про це кажуть європейські джерела Bloomberg.

За словами співрозмовників, Трамп порушив це питання під час зустрічі із Зеленським у Нью-Йорку на полях Генасамблеї ООН. Джерела кажуть, що пропозиція Трампа засмутила Зеленського.

Водночас радник президента України Дмитро Литвин розповів журналістам, що ця інформація неправдива.

Європейські чиновники заявили Bloomberg, що зустріч Зеленського і Трампа була «переважно позитивною». Опісля пресконференції російський журналіст запитав Зеленського, коли він поїде до Москви, на що той відповів: «На ракеті», і вилаявся.