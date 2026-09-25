ЄС погодив умови передачі €6,6 млрд Україні з Фонду миру

Країни ЄС домовились, як використати €6,6 мільярда з Європейського фонду миру для підтримки України.

Про це повідомила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

Із цієї суми €900 мільйонів спрямують на військову допомогу Україні в межах Місії ЄС з надання військової допомоги (EUMAM). Ще мільярд використають для спільних закупівель нового військового обладнання.

Решта €4,7 мільярда піде на компенсацію країнам ЄС за військову допомогу, яку вони вже надали Україні. Водночас деякі держави заявили, що хочуть використати отримані компенсації для подальшої допомоги Україні.

Каллас заявила, що рішення дозволить Європі продовжувати підтримувати Україну, попри російські гібридні атаки. Німеччина пропонувала спрямувати Україні всі €6,6 мільярда з Фонду миру. Однак Польща виступала проти і вимагала компенсувати їй витрати на допомогу Україні — приблизно €450 мільйонів.