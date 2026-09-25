В Україні заочно судитимуть міністра спорту РФ Дегтярьова

В Україні заочно судитимуть міністра спорту РФ Михайла Дегтярьова, якого вважають причетним до фінансування російських Збройних сил.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Вдалося з’ясувати, що на початку повномасштабної війни, коли Дегтярьов обіймав посаду губернатора Хабаровського краю, він профінансував створення місцевого батальйону для боїв на Донеччині. Згодом цей підрозділ брав участь у штурмах у районі Бахмуту.

Сам Дегтярьов купував для підрозділу провізію, тактичну амуніцію, спецодяг та інше військове спорядження. У 2014 році, перебуваючи на посаді депутата, він фінансував створення «ЛНР» та «ДНР», а також відкрив представництво «ДНР» у Москві.

З 2024 року, вже на посаді міністра спорту, Дегтярьов неодноразово відвідував тимчасово окуповані райони України та проводив там пропагандистські заходи на підтримку кремлівського режиму. Через це посадовець перебуває під санкціями ЄС.

Правоохоронці заочно оголосили йому підозру в посяганні на територіальну цілісність, фінансуванні дій з метою зміни кордонів України, незаконному перетині державного кордону з метою заподіяння шкоди інтересам держави та виправдовуванні збройної агресії РФ.