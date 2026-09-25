Новошахтинський НПЗ у Росії призупинив роботу після українського удару

У Росії після атаки українського дрона призупинив роботу Новошахтинський нафтопереробний завод у Ростовській області.

Про це пише Reuters.

Цей НПЗ переробляє до 7,5 мільйона тонн нафти на рік. Основна частина його продукції йде на експорт.

Про атаку на Новошахтинський НПЗ сьогодні писали OSINT-аналітики. За їхніми даними, під ударом також був завод «Воронежсинтезкаучук» у Воронежі — там виробляють синтетичні каучуки та термоеластопласти.

Ще в OSINT-каналах пишуть, що у РФ під ударом опинився завод «Іскра» в Ульяновську, де спалахнула пожежа. Це підприємство виробляє електронні компоненти для радіоелектронної апаратури, обчислювальної техніки та засобів звʼязку.

Президент Зеленський підтвердив атаки по НПЗ у Пермі, а також по радіолокаційній станції в Ростовській області.