Росіяни атакували Україну 295 дронами. Скільки знешкодила ППО

Російська армія в ніч проти 25 вересня атакувала Україну 295 дронами типу «Шахед» (52 із них — реактивні), «Гербера», «Бандероль»/«Дань-Т» і дронами-імітаторами типу «Пародія».

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

ППО знешкодила 267 з них. Проте дрони влучили в 16 місцях, уламки впали ще в чотирьох.

Росіяни вдарили по двох медзакладах у Запоріжжі — постраждав чоловік, інших евакуювали. Удар пошкодив лікарні та автівки.

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У Києві через нічний удар постраждала людина. Атака пошкодила будівлі та спричинила пожежі.

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На Київщині удари спричинили пожежі.