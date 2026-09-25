Генштаб: За добу війни росіяни втратили понад 1 500 військових і два танки

Упродовж минулої доби, 24 вересня, російська армія втратила на фронті ще 1 590 військових і два танки.

Про це звітує Генштаб ЗСУ.

Зокрема, росіяни залишилися без 35 артилерійських систем, 13 бронемашин, трьох реактивних систем залпового вогню. Також Росія втратила 9 наземних робототехнічніх комплексів, 1 223 БпЛА, 370 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та одну — спеціальної.

Ще в РФ «мінуснули» сім крилатих ракет.

Україна і Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих.

Президент України Володимир Зеленський 31 липня 2026 року озвучив нові дані — втрати росіян за час повномасштабної війни сягнули 1,6 мільйона військових. З них приблизно 700 тисяч загинули.

Що стосується українських втрат, за словами президента Зеленського, щонайменше 50 тисяч українських військових загинули (у лютому він називав цифру в 55 тисяч). Ще майже 400 тисяч зазнали поранень. Велика кількість військових вважається зниклими безвісти.