«Битимуть по електриці, теплу й воді». Шмигаль заявив, що Україна отримала російські документи з планом атак на енергетику цієї зими

Українські спецслужби отримали російські документи про підготовку Росією комплексних атак на енергетику цієї зими.

Про це розповів віцепрем’єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль в інтервʼю телеканалу «Інтер».

За його словами, йдеться про два великі документи, де росіяни детально розписали, які обʼєкти, якою кількістю та якими видами зброї будуть атакувати.

Міністр додав, що російський план передбачає удари не лише по генерації електроенергії, а й по всій енергетичній системі України. Росіяни планують атакувати об’єкти, пов’язані з постачанням тепла й води, водовідведенням, генерацією та інтерконекторами, через які електроенергія надходить з Європи в Україну та передається через Дніпро.

Для атак, за словами Шмигаля, Росія планує використовувати балістичні ракети, дрони з реактивними двигунами та звичайні безпілотники.

«Все пораховано. Наряди, як вони називають, на кожен обʼєкт розписані. Ми розуміємо, як вони будуть діяти», — наголосив Шмигаль.

Він додав, що Україна вже готується до цих атак. Над пріоритетними енергооб’єктами побудували понад 200 бетонних захисних споруд. Також встановлюють додаткові екрани та сітки для захисту від FPV-дронів.

Окремо Україна разом із партнерами створює резерв обладнання для швидкого відновлення енергосистеми після ударів. Шмигаль зазначив, що після досвіду минулої зими країна розраховує мати потрійний запас такого обладнання — зокрема, ізоляторів, кабелів і перемикачів.

«Зима, за нашими розрахунками, безумовно, легкою не буде, але вона не має бути важчою, ніж була минула зима», — сказав міністр.