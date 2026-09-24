Голод через кризу в Чорному морі може спричинити більше втрат, ніж російсько-українська війна. Світові медіа про війну 24 вересня

Україна та Росія продовжують атаки у Чорному морі, і Council on Foreign Relations пише, що голод близько. Після відносної трирічної розрядки через російські удари перевалка вантажів у портах Великої Одеси впала на понад 90%, а експорт зерна — на 76%. У відповідь Україна атакувала понад сотню суден в Азовському морі й зупинила понад 70% потужностей російського експорту зерна. Це може призвести до голоду понад 15 мільйонів людей — навіть не враховуючи проблем через рекордну посуху та закриття Ормузької протоки.

Журналіст The Guardian Ден Саббах побував в українських підрозділах безпілотних систем і зробив репортаж про війну в небі, баланс сил у якій залишається невизначеним. Перший з підрозділів — 413 полк безпілотних систем «Рейд». З минулої осені на озброєнні його бійців — ударні безпілотники FP-2, призначені для мідлстрайків. Один з командирів на псевдо Шкіпер розповідає, що на початку в підрозділі був усього один екіпаж, що міг виконувати дві місії на тиждень, — тепер полк може зробити вдесятеро більше. Успіхи мідлстрайків від «Рейду» та інших підрозділів допомогли майже зупинити темпи просування росіян.

Інший підрозділ — 17 Центр спеціального призначення показує роботу зі своєї «дачі». 33-річний колишній програміст Знахар протягом дня вивчає російські цілі, додані з західних супутників чи українських дронів. Вночі, якщо не буде дощу, його підрозділ зможе запустити від двох до шести дронів, а він прокладатиме маршрут. Знахар і його 30-річний побратим Ананас розмірковують про те, чи колись закінчиться війна. «Іноді мене охоплює таке відчуття…» — зізнається Ананас, а тоді втручається Знахар: «Нам просто потрібно протриматися на один день більше, ніж їм».

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