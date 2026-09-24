Зеленський: Україна домовилася про новий пакет ракет до Patriot

Президент Володимир Зеленський заявив про домовленість щодо нового пакета ракет-перехоплювачів до систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це він оголосив під час зустрічі з представниками української громади у США.

Кількість ракет і з якою саме країною була домовленість, президент не уточнив. Проте зазначив, що участь у заходах на Генасамблеї ООН дозволила Україні посилити міжнародну підтримку.

Зокрема, з Австралією підписали безпекову угоду. Це стало першою такою домовленістю з країною, яка не входить до НАТО та Європейського Союзу.