У Німеччині розслідують справу 105-річного охоронця нацистського табору часів Другої світової війни

У Німеччині 105-річний чоловік є підозрюваним у справі про можливі злочини, скоєні в нацистському таборі для військовополонених під час Другої світової війни. Слідчі вважають, що він був охоронцем у регіоні Сенне на заході Німеччини.

Про це пише CBS News.

Про справу першою повідомив таблоїд Bild. Журналісти писали, що нещодавно в країні також розслідували справу іншого колишнього охоронця цього ж табору, однак той помер до завершення розслідування.

За даними меморіального комплексу, який розташований на місці табору, з 1941 року до квітня 1945 року через Сенне пройшли від 180 до 200 тисяч радянських військовополонених. Військовополонені потерпали від недоїдання, неналежної медичної допомоги, жахливих санітарних умов, а також примусової праці.

Останніми роками в Німеччині відбулося кілька судових процесів над працівниками нацистських таборів. Проте через 80 років після завершення війни часу для таких процесів залишається дедалі менше. У червні 2022 року до пʼяти років увʼязнення засудили колишнього охоронця одного з таборів Йозефа Шютца — однак він помер через рік, у віці 102 роки.

У 2021 році в Німеччині розпочався суд над 96-річною жінкою, яку обвинувачували у пособництві вбивству 11 тисяч людей під час роботи в нацистському концентраційному таборі.