Колишню керівницю RT France Ксенію Федорову додали до санкційного списку ЄС

Євросоюз додав до санкційного списку колишню керівницю RT France Ксенію Федорову через її підтримку російської гібридної діяльності та участь у маніпулюванні інформацією.
Про це повідомили на сайті Європейської Ради.
Загалом у списку 81 людина та 20 організацій. В ЄС заморозили їхні активи, а громадянам і компаніям блоку заборонили надавати їм кошти, фінансові активи чи економічні ресурси.
У липні цього року Міністерство внутрішніх справ Франції видало розпорядження про видворення з країни Федорової. Її адвокат називав це це нападом на «свободу слова».
- Ксенія Федорова раніше очолювала французьке відділення російського державного телеканалу RT, мовлення якого заборонили в ЄС у 2022 році. Також вона регулярно зʼявлялася на телеканалах CNews та Europe 1 й вела колонку для щотижневої газети Le JDNews. У 2024 році їй на 10 років продовжили дозвіл на проживання у Франції. Французький уряд та президент Еммануюель Макрон неодноразово називали її кремлівською «пропагандисткою».