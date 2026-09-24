Журналісти пишуть, що сьогодні пройде тристороння зустріч України, США і РФ з приводу енергетичного перемирʼя. ОП не підтверджує

Журналісти ZN.UA написали, що на сьогодні запланована зустріч представників України, США та Росії з приводу енергетичного перемирʼя. Офіс президента цю інформацію не підтвердив.

За даними джерел в дипломатичних колах, у ній можуть взяти участь керівник офісу президента Кирило Буданов, голова СЗР Рустем Умєров, посланці Трампа Джаред Кушнер, Стів Віткофф і спецпосланець Путіна Кирило Дмітрієв, який вилетів до США.

Головним пунктом обговорення буде енергетичне перемир’я — як сторони його трактують і способи контролю за його дотриманням. За інформацією джерела, російська сторона наполягатиме, щоб у рамках енергетичного перемир’я розглядали й питання вільного судноплавства і тіньового флоту, що експортує російську нафту.

Офіс президента на прохання прокоментувати цю інформацію заявив наступне: «Українська делегація на шляху в Україну, у ZN немає джерел у делегації», — відповіли в ОП на запитання журналістів про цю зустріч.

Що передувало

14 вересня президент США Дональд Трамп заявив, що Україна погодилася не завдавати ударів по російських енергообʼєктах. Він додав, що Росія у відповідь погодилася не бити по українських.

Президент Володимир Зеленський відреагував на заяву Трампа — за його словами, Україна запропонувала партнерам забезпечити таку домовленість з Росією, яка зупинить знищення критичної інфраструктури. Якщо партнери забезпечать відсутність ударів з боку Росії, Україна теж готова припинити удари.