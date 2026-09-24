Росія атакувала Україну 282 ударними БпЛА. Скільки цілей знешкодила ППО

У ніч на 24 вересня Росія атакувала Україну протикорабельними ракетами «Циркон», балістичними ракетами «Іскандер-М» / С-400/ KN-23 та безпілотниками типу «Шахед», «Гербера», а також «Бандеролями» та дронами-імітаторами «Пародія».

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Ракети летіли з Курської, Ростовської та Орловської області Росії. Дрони — з Орла, Міллерова, Шаталова, Курська та Приморсько-Ахтарська, а також з тимчасово окупованих Донецька, Гвардійського та Чауди у Криму.

Основні напрямки удару — Одещина та Київщина. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

ППО знешкодила 227 цілей. Зокрема, чотири протикорабельні ракети «Циркон», три балістичні ракети «Іскандер-М» / С-400 / KN-23», «Бандероль» та 219 ворожих БпЛА. Збити не вдалося дрони, які впали на 13 локаціях, уламки впали ще на десяти.

В Одесі внаслідок атаки РФ пошкоджені медичний та освітній заклади, повідомив керівник МВА Сергій Лисак. Також пошкоджені житлові будинки. Без постраждалих.

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