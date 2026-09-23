Росіяни продовжили бити по Україні — є загиблі та постраждалі

Увечері російська армія продовжила бити по населених пунктах України, внаслідок чого є загиблі та постраждалі.

«Бабель» зібрав головне про наслідки атк.

У Києві кількість постраждалих через денну атаку зросла до 43. Загинуло двоє людей.

У Володимирівці на Запоріжжі постраждали пʼятеро людей. Атака зруйнувала та пошкодила будинки.

В Олександрівці на Донеччині чотири людини загинули, ще чотирьох травмовано. Удари пошкодили будинки та дитсадок.

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Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран Вадим Філашкін / Донецька ОВА

Росіяни завдали авіаудару по Сумах — постраждали семеро людей. Атака пошкодила житловий сектор та автівки.

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На Харківщині у Безруках дрон поцілив в автівку — загинула людина, постраждали ще двоє.