ЄС назвав реформи, від яких залежить бюджетна підтримка України на €20 млрд

Європейський Союз очікує від України подальшого прогресу в реформах у сфері верховенства права та боротьби з корупцією. Від цього у 2026 році залежать €20 мільярдів бюджетної підтримки.

Про це на брифінгу в Брюсселі 23 вересня заявили речники Європейської комісії Аріана Подеста і Гійом Мерсьє, передає кореспондентка «Бабеля».

Напередодні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку. Після зустрічі вона заявила, що в міру просування реформ у Верховній Раді зростатиме і бюджетна підтримка України. За її словами, цього року ЄС має ще €37 мільярдів доступного фінансування для України.

Речник Єврокомісії Гійом Мерсьє пояснив, що реформи передбачені планом України в межах Ukraine Facility. Вони охоплюють, зокрема, енергетичний сектор, верховенство права і боротьбу з корупцією.

Ключовими для ЄС він назвав реформи у сфері верховенства права і боротьби з корупцією. Серед них — так званий план Качки — Кос, який стосується посилення цих напрямів і був включений до оновленого плану України.

За словами Мерсьє, якщо Україна ухвалить і реалізує передбачені реформи у 2026 році, це може відкрити шлях до €20 мільярдів бюджетної підтримки. Ідеться про кошти в межах Ukraine Facility та макрофінансової допомоги.

У Єврокомісії також повідомили, що минулого тижня єврокомісари Валдіс Домбровскіс і Марта Кос надіслали листи голові Верховної Ради та премʼєр-міністру України, у яких нагадали про важливість подальшої роботи над реформами.

Зараз Єврокомісія оцінює восьмий запит України на виплату в межах Ukraine Facility. За словами Мерсьє, деякі дедлайни стосовно реформ уже наближалися, але частину необхідних заходів Україна на той час не схвалила.

Водночас у ЄС зазначили, що різні види фінансової та оборонної допомоги Україні мають різні умови. Бюджетна підтримка безпосередньо залежить від того, як Україна виконує визначені реформи.