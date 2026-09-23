В офісі Мінвідновлення проходять обшуки. Міністерство каже, що вони не пов’язані з їхньою роботою

В офісі Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України зранку 23 вересня проходять слідчі дії.

Про це повідомили в Мінвідновлення.

У відомстві кажуть, що слідчі дії стосуються директора Департаменту політики відновлення, призначеного на посаду в квітні. Справа стосується можливого отримання хабаря за зняття санкцій із субʼєктів господарювання під час його роботи на попередньому місці.

Імені посадовця не називають, але на сайті відомства вказано, що цю посаду обіймає Віктор Стеблиненко.

У Мінвідновлення наголошують, що обставини, які розслідують, не пов’язані з роботою посадовця в Міністерстві. Там зазначили, що сприяють роботі правоохоронців, а посадовця після перевірки відсторонять від виконання посадових обов’язків.

Паралельно в Мінвідновлення триває внутрішній аудит процесів, які відбувалися до формування нової команди.

«Подібні випадки є неприпустимими. Міністерство має принципову позицію: будь-які факти можливих зловживань мають бути належним чином розслідувані, незалежно від посади чи прізвища. Розраховуємо на швидке, повне та об’єктивне розслідування», — додали у відомстві.