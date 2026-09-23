Bloomberg: Зеленський та президентка Єврокомісії мали напружену розмову через запити України про фінансування

Президент України Володимир Зеленський мав напружену зустріч із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Нью-Йорку — усе через питання додаткового фінансування і прогресу в ухваленні законів у Верховній Раді.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

За словами джерела, українська сторона висловила занепокоєння через можливе посилення російських атак взимку і нестачу ППО для захисту міст. Також Київ обурило рішення ЄС зняти санкції з двох російських олігархів.

Тому Україна попросила союзників допомогти закрити бюджетний дефіцит приблизно на $30 мільярдів і швидше надати €90 мільярдів європейського кредиту.

В ЄС у відповідь заявили, що хочуть побачити прогрес у боротьбі з тіньовою економікою, збільшенні податкових надходжень і наближенні українського законодавства до законодавства ЄС. Лише після цього там готові виділяти додаткові гроші.

ЄС також закликав Канаду, Норвегію, Японію та інших партнерів долучитися до фінансування.

Зеленський сказав, що сторони знову зустрінуться через 7—10 днів і спробують знайти рішення.