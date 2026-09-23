Росіяни запустили по Україні понад 160 дронів — у Запоріжжі влучили в ТЦ, у Києві — у заправки. Є постраждалі

У ніч проти 23 вересня російські війська запустили по Україні 161 дрон, 82 з них — реактивні «Шахеди», а також ракети-дрони «Бандероль» і «Дань-Т». Силам ППО вдалося знешкодити 119 БпЛА і три «Бандеролі».

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Влучання фіксують у 18 місцях, падіння уламків — у восьми. Зокрема, під ударом цієї ночі та зранку був Київ. У Солом’янському районі уламки впали між житловими будинками, загорілося транспортне підприємство. У Голосіївському — горіли склад і АЗС, у Дарницькому — дах автозаправки. Відомо про трьох постраждалих — всіх госпіталізували.

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На Київщині від нічних атак поранені троє людей. Загалом за добу в регіоні пошкоджено 18 об’єктів у чотирьох районах — Бучанському, Обухівському, Фастівському та Вишгородському.

У Запоріжжі війська РФ атакували торговельний центр — відомо про двох постраждалих.

У Кушугумі Запорізької області від атаки російського дрона загинув чоловік. Пошкоджено його дім і будинки поруч.

На Харківщині росіяни атакували Ізюм вісьмома КАБами. Постраждали щонайменше восьмеро людей. Удар пошкодив приватні й багатоповерхові будинки та залишив частину міста без світла.

У Сумах вранці далекобійна зброя влучила в чотирьох місцях — двічі в приватний сектор і ще двічі по цивільній інфраструктурі. Постраждала щонайменше одна людина.

Також росіяни вдарили по підприємству на Житомирщині — поранені двоє людей.

В Одесі вночі ворог двічі поспіль атакував інфраструктуру. Люди не постраждали. Також РФ вдарила по приватному підприємству в Полтавському районі. Минулося без постраждалих.

У Херсоні зранку війська РФ дроном поранили літнього чоловіка. У нього вибухова травма, відкритий перелом гомілки, уламкові поранення руки та ноги.