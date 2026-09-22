«Українські атаки по НПЗ посилюють глобальну проблему з дизельним пальним». Світові медіа про російсько-українську війну 22 вересня

Сьогодні Дональд Трамп знову заявив, що тиснутиме на Володимира Зеленського, аби він погодився на енергетичне перемирʼя з РФ. На тлі цього Forbes пише, що українські атаки впливають на ріст цін на пальне. Проблема не в сирій нафті, а в її переробці: глобальна криза спричинена дефіцитом дизелю та здорожчанням логістики. Українські удари суттєво пошкодили три великі НПЗ, на які припадає близько половини випуску російського дизелю, та підірвали російський експорт. Через ці атаки вкупі з блокуванням Ормузької протоки та американськими санкціями проти російської нафти світ вступає в період дизельного стресу. Журналісти визнають, що атаки посилюють російський паливний дефіцит. Чи роблять вони Україну сильнішою — інше питання, на нього вони відповідати відмовляються.

Фінський суспільний мовник YLE присвятив текст тому, як російсько-українська війна змінює фінську армію. На навчаннях гвардійського єгерського полку призовники та резервісти ночують у лісі просто неба — раніше вони спали в наметах з пічками, проте все змінили дрони. Також на навчаннях враховують кілзону, а бійці не йдуть групою. Цього літа в чотирьох підрозділах презентували програму «Навчання-2026», що враховують безпілотники, дії на мінних полях, нові конструкції окопів та першу допомогу. Наступного року програму розширять на всі Збройні сили. Водночас фіни вважають, що проти них безпілотники не мали б такої сили, як в Україні: ландшафт Фінляндії горбистий і вкритий значно ширшими лісами.

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