FT: Попри санкції РФ провела понад $6,9 млрд через міжнародні банки

Попри санкції Росія змогла провести понад $6,9 мільярда через міжнародні банки завдяки своїй платіжній системі А7.

Про це пише Financial Times із посиланням на файли та документи.

Фінтех-компанія A7 позиціонувала себе як альтернативу для міжнародних переказів після того, як РФ відрізали від платіжної системи SWIFT через санкції. Цю компанію створили в РФ і Киргизстані, а її засновниками є молдовський олігарх Ілан Шор і російський державний Промсвязьбанк, який повʼязаний з оборонною промисловістю.

Зокрема, вдалося зʼясувати, що лише на рахунки в корпорації Standard Chartered у Гонконгу з кінця 2024 року до серпня 2025 року прийшло $1,1 мільярда від повʼязаних із A7 структур. За той самий час банк DBS у Гонконгу отримав $273 мільйони, а фінкомпанія Citigroup — $74 мільйони. До Deutsche Bank у Європі за цей час надійшло приблизно $18 мільйонів.

Для цих платежів A7 залучала підставні й вигадані компанії, які користувалися SWIFT. Ідеться про понад 100 фірм з ОАЕ, Гонконгу, Киргизстану, Великої Британії та інших країн.

«Компанії» передавали готівку в банки, які підключені до системи SWIFT. Після цього з цих коштів могли оплачувати рахунки російських компаній за кордоном. Для половини з цих операцій кінцевим пунктом призначення були китайські рахунки.

Деякі з платежів, які проводили через цю систему, стосувались військових товарів, зокрема й для російських спецслужб. Для того щоб провести ці платежі, «компаніям» давали інструкції, як описувати товари, щоб не викликати підозри. Зокрема, працівникам наказували замінювати митні коди підсанкційних товарів на найближчі можливі альтернативи, які під санкції не підпадали.

Вдалося встановити, що в лютому 2025 року в одному з внутрішніх чатів співробітники A7 обговорювали запит до банку про платіж за 500 прицілів нічного бачення на майже $510 тисяч. Робітники компанії вказали в описі товару, що закуповують загартоване скло.