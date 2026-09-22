Reuters: Саудівська Аравія відновила роботу нафтопроводу «Схід — Захід», який зупинили через атаки дронів

Саудівська Аравія відновила роботу свого головного нафтопроводу «Схід — Захід», який зупинили після атак дронів 13 вересня. Експорт нафти з порту Янбу на узбережжі Червоного моря можуть відновити вже у вівторок, 22 вересня.

Про це пише Reuters із посиланням на три джерела.

Після відновлення нафтопровід поки працює на низькій потужності. Саудівська державна компанія Saudi Aramco планує поступово збільшити прокачування до 4 мільйонів барелів нафти на добу.

Очікуване відновлення поставок уже вплинуло на ціни: фʼючерси на нафту марки Brent впали на понад $2 за барель — до найнижчого рівня з 8 вересня.

За даними джерел Reuters, один танкер із саудівською нафтою має завантажитися в Янбу у вівторок. Він прямуватиме до Китаю. Інші трейдери вже готують танкери для перевезення саудівської нафти через єгипетські порти.