Reuters: Саудівська Аравія відновила роботу нафтопроводу «Схід — Захід», який зупинили через атаки дронів

Саудівська Аравія відновила роботу свого головного нафтопроводу «Схід — Захід», який зупинили після атак дронів 13 вересня. Експорт нафти з порту Янбу на узбережжі Червоного моря можуть відновити вже у вівторок, 22 вересня.
Про це пише Reuters із посиланням на три джерела.
Після відновлення нафтопровід поки працює на низькій потужності. Саудівська державна компанія Saudi Aramco планує поступово збільшити прокачування до 4 мільйонів барелів нафти на добу.
Очікуване відновлення поставок уже вплинуло на ціни: фʼючерси на нафту марки Brent впали на понад $2 за барель — до найнижчого рівня з 8 вересня.
За даними джерел Reuters, один танкер із саудівською нафтою має завантажитися в Янбу у вівторок. Він прямуватиме до Китаю. Інші трейдери вже готують танкери для перевезення саудівської нафти через єгипетські порти.
- Через перебої з поставками нафти Ормузькою протокою, які виникли на тлі війни США та Ізраїлю проти Ірану, Саудівська Аравія використовує 1 200-кілометровий трубопровід «Схід — Захід» завдовжки 1 200 кілометрів. Ним країна транспортує нафту з родовищ біля Перської затоки до порту Янбу на Червоному морі. До вересневої атаки ним перекачували приблизно 4—5 мільйонів барелів нафти на добу. Це майже 4% світової пропозиції нафти.