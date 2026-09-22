Пішов воювати після того, як спіймали на хабарі. На фронті загинув колишній мер російського Бєлгорода

Колишній міський голова російського Бєлгорода Костянтин Полежаєв загинув від атаки дрона на війні проти України.

Про це повідомляють російські медіа з посиланням на родичів Полєжаєва.

Полежаєв був мером Бєлгорода у 2015—2019 роках. Після цього обіймав посаду заступника губернатора Бєлгородської області з питань житлово-комунального господарства.

Зокрема, Полежаєв відповідав за відновлення Шебекіного та Нової Таволжанки після обстрілів. Однак через неякісні роботи в цих населених пунктах влітку 2023 року його відправили у відставку.

У серпні 2024 року Полєжаєва засудили до пʼяти років колонії за хабарництво. За даними слідства, він отримав від керівника будівельної компанії автівки Porsche Panamera і Range Rover загальною вартістю близько 18 мільйоніврублів (понад $200 тисяч) за допомогу з держконтрактами.

Ще до оголошення вироку Полєжаєв підписав контракт із Міноборони РФ. Згодом провадження щодо нього зупинили за клопотанням командира військової частини. На суді Полєжаєв сказав, що «готовий пожертвувати життям».

За даними російських медіа, Полєжаєв служив у місцевому загоні «Барс». Де і коли саме він загинувв — поки невідомо.