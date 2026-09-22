Українські війська атакували одразу два російські НПЗ — в Уфі та Самарі

Упродовж двох діб, 21 і 22 вересня, Сили оборони атакували одразу два великі нафтопереробні заводи в Росії — «Башнафта» і Куйбишевський.

Про це звітує Генштаб ЗСУ.

Учора під ударом був НПЗ в Уфі, Республіка Башкортостан, що за 1 300 кілометрів від українського кордону. Після атаки там спалахнула пожежа.

Потужність переробки «Башнафти-УНПЗ» становить приблизно 7,5 млн тонн нафти на рік. Завод здійснює глибоку переробку нафти та виробляє бензини, дизельне й котельне пальне, скраплені гази, сірку та іншу нафтопродукцію.

Також сьогодні вночі Сили оборони поцілили в Куйбишевський НПЗ у російській Самарі. Це одне з найбільших підприємств Самарського нафтопереробного вузла «Роснафти», розташоване приблизно за 910 кілометрів від України.

Там виробляють бензини, дизельне пальне, мазут і понад 30 видів іншої нафтопродукції, зокрема для армії РФ. Потужність переробки становить приблизно 7 мільйонів тонн нафти на рік.