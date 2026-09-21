Мадяр заявив, що не дозволить будувати в Угорщині нафтосховища для України. Напередодні про такі плани повідомив «Нафтогаз»

Премʼєр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що не дозволить збудувати на території країни нафтосховища для потреб України. Так він відреагував на те, що «Нафтогаз» підписав меморандум із угорською компанією MOL про будівництво сховищ пального.

Про це пише угорське медіа Nepszava.

20 вересня голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Федоренко повідомив, що меморандум дозволить розподілити маршрути постачання палива та допоможе створити додаткові потужності для зберігання палива — за межами зони обстрілів.

Це питання 21 вересня обговорили в угорському парламенті. Мадяр заявив, що доки в Угорщині при владі уряд «Тиси», українського сховища нафти в країні не буде. За його словами, MOL уже розпочала переговори з «Нафтогазом», однак він вважає неприйнятним вести їх без участі угорського уряду.

В угорській компанії сказали, що наразі процес перебуває лише на початковому етапі й може тривати роками. Компанія вивчає технічні, фінансові та регуляторні умови зберігання нафти в Угорщині. Через тривалість підготовки MOL поки не повідомляла про це угорський уряд.

Мадяр також уточнив, що переговори між MOL та «Нафтогазом» розпочалися ще за попереднього уряду Віктора Орбана.