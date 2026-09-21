Навіть битва за Бахмут здається кращою за життя на полі бою сьогодні. Світові медіа про російсько-українську війну 21 вересня

Світові медіа продовжують писати про те, як українці готуються до зими. Bloomberg пише, що дехто розглядає можливість переїзду чи навіть еміграції. Інші роблять запаси дров або купують обладнання та одяг. Ахіллесовою пʼятою України залишається радянське централізоване опалення — якщо росіяни пошкодять великий обʼєкт, цілі райони можуть залишитися без тепла. Після того як минулої зими таке сталося на київській Троєщині, 35-річна Анна Сторож переїхала з сім’єю з двокімнатної квартири до сільського будинку з дровʼяною піччю. Інша героїня — 34-річна Маріан Абрамян вже двічі втікала від війни: в Нагірному Карабасі та на сході України. Вона думала про оренду чи купівлю будинку з піччю під Києвом, проте передумала, через страх непередбачуваних повітряних атак або навіть нового російського наступу.

Європейські лідери планують просити Дональда Трампа надати Україні більше ракет до систем ППО Patriot. Німеччина та кілька інших європейських країн заявили, що придбають для України додаткові системи та відправлять ракети до Patriot зі своїх складів. Одні партнери в ЄС остерігаються поразки України у війні через важку зиму, тоді як інші вірять, що країна вистоїть і навіть за гострої нестачі перехоплювачів зможе впоратися з труднощами.

The Telegraph присвятив матеріал іноземним добровольцям і тому, як вони сумують за часами окопної війни. Навіть битва за Бахмут 2023 року, яку прозвали «мʼясорубкою», здається кращою, ніж життя на полі бою сьогодні, де дрони атакують роями. Британський доброволець Джеймс Фенс розповідає, як однієї доби його бліндаж атакували 42 російських FPV — вони били один за одним, допоки бліндаж майже не розпався. Разом із технологіями за чотири роки змінився склад іноземних добровольців: багато хто з елітних парашутистів і спецпризначенців повернувся додому з думкою, що у війні дронів їхні піхотні навички мало що важать. Ці прогалини заповнюють новобранці з Колумбії, де значна кількість підготовлених американцями силовиків залишилася без роботи після мирної угоди в громадянській війні 2016 року. За оцінками, вони становлять до 40% іноземного контингенту на Запорізькому напрямку — там служить більшість іноземних добровольців.

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