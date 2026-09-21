Politico: Росія планує на 80% збільшити виробництво дронів-камікадзе

Росія планує збільшити виробництво вуглецевого волокна, необхідного для виготовлення ударних безпілотників. Це може дозволити їй додатково виробляти десятки тисяч дронів на рік.

Про це йдеться в матеріалі Politico.

Журналісти ознайомилися з документами російської держкорпорації «Росатом». Згідно з ними, завод «Алабуга-Волокно» в Татарстані планують розширити і до 2029 року збільшити виробництво вуглецевого волокна на 500 тонн на рік.

«Алабуга-Волокно» називають єдиним у Росії виробником вуглецевого волокна, яке використовують для створення легких і водночас міцних конструкцій, зокрема фюзеляжів далекобійних безпілотників. За даними документів «Росатома», на території підприємства планують збудувати новий завод. Його основною продукцією має стати вуглецеве волокно марки UMT42S-3K, призначене для аерокосмічної галузі.

За оцінкою експерта, додаткових 500 тонн може вистачити приблизно для 28 тисяч ударних дронів на рік. За даними української сторони, нинішні виробничі можливості Росії дають їй змогу виготовляти понад 36 тисяч ударних дронів типу «Герань» на рік.

Супутникові знімки, зроблені за період з травня по липень, показують, що землю, призначену для проєкту розширення, вже розчищали для будівництва. Завершити будівництво там хочуть у 2027 році.

Росія також намагається зменшити залежність своєї військової промисловості від китайських поставок і наростити власне виробництво, оскільки вона має намір виготовити близько 130 тисяч дронів для свого національного проєкту «Безпілотні авіаційні системи» до 2030 року. У подальшому Росія планує збільшити це число до 350 тисяч до 2035 року.