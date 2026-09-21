Росіяни вдарили по Україні 172 дронами. Як спрацювала ППО

Росіяни вночі вдарили по Україні 172 дронами типу Shahed (64 із них — реактивні), «Гербера», дронами-імітаторами типу «Пародія» та запустили «Бандероль»/«Дань-Т».

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

ППО знешкодила 147 дронів і одну «Бандероль». Проте дрони впали в 14 місцях, а уламки — в чотирьох.

Зокрема, росіяни вдарили по Запоріжжю — постраждали пʼятеро людей. Атака пошкодила багатоповерхівки та спричинила пожежу в ТЦ.

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Окрім Запоріжжя, під ударом був Кропивницький — там постраждав працівник обʼєкта інфраструктури, по якому вдарила РФ.