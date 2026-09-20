Трамп вирішив перетворити тріумфальну арку у Вашингтоні на військовий комплекс із дронами, снайперами та боєприпасами

Президент США Дональд Трамп заявив, що погодився перетворити заплановану тріумфальну арку у Вашингтоні на військовий комплекс «найвищого класу».

Про це він написав 20 вересня у своїй соцмережі Truth Social.

За словами президента США, у майбутньому комплексі зберігатимуть дрони, боєприпаси для снайперів, а самих снайперів розміщуватимуть на даху та площі біля споруди.

Трамп заявив, що погодився на таке рішення після прохання Збройних сил США і «з міркувань національної безпеки». Водночас президент не пояснив, про яку саме загрозу йдеться.

«Ніде у світі не буде подібного обʼєкта. Серед 59 найбільших столиць Вашингтон є єдиним у світі містом, яке не має тріумфальної арки, але тепер вона з’явиться і стане, безперечно, найвеличнішою з усіх!» — написав Трамп.

Getty Images / «Бабель»

Що це за арка

Тріумфальну арку заввишки приблизно 76 метрів, яку неофіційно називають «Аркою Трампа», планують звести біля Арлінгтонського меморіального мосту — між Меморіалом Лінкольна та Арлінгтонським національним кладовищем.

Ідея меморіалу в цьому місці з’явилася ще у 1920-х роках, але тоді планували не арку, а дві великі колони. Нинішній проєкт, ініційований Трампом, значно масштабніший і коштуватиме близько $100 мільйонів. Висота арки приблизно відповідає висоті 25-поверхової будівлі і перевищує висоту Тріумфальної арки в Парижі.

Проте проєкт критикують американські історики, архітектори та ветерани. Вони вважають, що величезна арка змінить історичний вигляд Національної алеї та панораму між Меморіалом Лінкольна й Арлінгтонським кладовищем.

The Washington Post

Крім того, опоненти оскаржують законність будівництва в суді і називають проєкт черговим «памʼятником марнославства» президента.

Окремі питання виникали через близькість арки до аеропорту імені Рональда Рейгана. Він розташований приблизно за 900 метрів від місця будівництва. 18 вересня Федеральне управління цивільної авіації США вирішило, що споруда не становитиме небезпеки для польотів. Водночас на її вершині має бути постійне світло — Трамп назвав його «вічним вогнем».

Будівництво обʼєкта поки не почалося. 4 вересня федеральний суд наказав адміністрації Трампа повідомляти щонайменше за 48 годин перед будь-якими роботами на ділянці.