У НАТО заявили, що готові до можливої ескалації РФ на східному фланзі. Франція тим часом готує план захисту від дронів і кібератак

Голова військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявив, що Альянс готовий реагувати на можливу ескалацію Росії на сході Європи.

Його слова з пресконференції 19 вересня передає Politico.

Драгоне зазначив, що Альянс має готові війська, озброєння та військові плани для захисту східного флангу. За його словами, НАТО продовжує посилювати свої війська — як за чисельністю, так і за рівнем оснащення.

Для захисту східного флангу НАТО підготувало близько 4 тисяч сторінок військових планів, які охоплюють різні сценарії — від незначної кризи чи втручання на території союзників до повномасштабної атаки.

«У разі атаки ми знаємо, як діяти [...] Безвідповідальна поведінка Росії протягом останніх тижнів і місяців продовжує випробовувати рішучість союзників і має на меті підірвати довіру та послабити нашу єдність. Але ці спроби не роз’єднують нас», — зазначив Драгоне.

Заява голови військового комітету НАТО пролунала на тлі попереджень європейських країн про можливі провокації Росії. Зокрема, прем’єр Польщі Дональд Туск 17 вересня заявляв, що найближчими місяцями Росія планує здійснити «гібридні» атаки за допомогою дронів і ракет проти країн, які підтримують Україну, щоб перевірити реакцію Альянсу. Про подібні ризики також говорили Франція та Нідерланди.

Водночас Франція уже посилює захист власної критичної інфраструктури. France Info пише, що 18 вересня президент Емманюель Макрон провів зустріч з лідерами усіх політичних партій, зокрема з кандидатами на президентських виборах 2027 року, і доручив уряду підготувати план захисту важливих об’єктів від атак безпілотників і кібератак.

За даними медіа, йдеться, зокрема, про електростанції та енергомережі, залізницю, телекомунікації, системи водопостачання, а також об’єкти оборонно-промислового комплексу. Генерал ВПС Франції Патрік Дютартр зазначив, що основні французькі аеродроми вже готові до атак безпілотників, однак під загрозою можуть опинитися «всі чутливі обʼєкти, повʼязані з обороною».

Водночас французькі розвідувальні служби, за даними France Info, готуються до масованих російських атак: якщо раніше йшлося про 2030 рік, то тепер згадують уже осінь 2027.