Три заводи, які виробляли 90% сталі в Україні, простоюють після ударів Росії.

Про це пише Financial Times з посиланням на металургійні компанії Metinvest та ArcelorMittal.

На початку вересня російські балістичні ракети вивели з ладу три основних металургійні підприємства України в Запорізькій та Дніпропетровській областях. Внаслідок атак загинули 17 працівників.

Олександр Водовіз із металургійного підприємства Metinvest заявив FT, що поки невідомо, скільки часу знадобиться для відновлення, — від кількох днів до місяців або років.

За його словами, зупинка заводів також матиме значний вплив на податкові надходження. Напередодні премʼєр Сергій Корецький заявляв, що через російські атаки на бізнес та логістику держава може втратити приблизно $1,5 млрд податкових надходжень.