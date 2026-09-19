З тимчасово окупованих територій повернули 15 українців. Найстаршій з них — 96 років

З тимчасово окупованих територій повернули 15 українців. Найстаршій із них — 96 років, а наймолодшому — 49.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Зокрема, з тимчасово окупованого села Залізний Порт на Херсонщині повернули 96-річну жінку, її доньку та зятя. В Україні на них чекав онук.

Також повернули 74-річного чоловіка з Каховки, який не виїжджав з окупації, бо боявся, що це нашкодить його сину в російському полоні. Сина чоловіка повернули з російського полону у 2025 році. Тоді батько вирішив виїжджати, але його здоров’я погіршилося — він переніс інсульт, має частковий правобічний параліч і запалення нижньощелепної залози. Наразі він під наглядом лікарів.

Багато людей повернулися без документів — вони втрачені або вже протерміновані, додав Лубінець.